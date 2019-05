Emadepäev koos perega

erakogu

Pühapäeval tähistatakse emadepäeva. Sel puhul leiab nädalavahetusel aset mitu toredat kontserti, kus esinevad lapsed ja kuhu võiks minna koos perega. Käina kultuurikeskuses toimub juba täna uhke emadepäeva kontsert, kus astuvad üles ka Käina huvikooli lapsed ja antakse üle Hiiumaa aasta ema tiitel. Püha­päeval annavad Kärdla kultuurikeskuses emadepäeva kontserdi Tiina Tantsustuudio lapsed.Kevad on käes ja kindlasti on koduaias palju toimetamist, aga võta sellegi poolest see hetk ja mine oma lapse esinemist vaatama – nad on pikalt vaeva näinud, et kinkida oma emale üks ilus päev.Peast võib küll läbi käia mõte, et on ju nii palju muudki teha ja toimetada, aga ära võta seda kui tüütut kohustust, vaid võimalust koos oma perega midagi toredat teha. On ju lastele väga oluline, et ka vanemad nende esinemisest osa saaksid.No ja kui pere noorimad parasjagu mõnel eelpoolmainitud peol ei esinegi, siis mine lihtsalt nendega koos kontserti vaatama. Ja võtke koos veel midagi toredat ette – näiteks minge Emmastesse perepäevale. On ju laste jaoks nii oluline koos ema-isaga huvitavalt aega veeta – see oleks laste ja vanemate kvaliteetaeg ilma koduste kohustuste ja argipäevata.Kaunist emadepäeva koos perega!

10. mai 2019