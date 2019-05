Elfriede Lenderist ja ta sidemeist Hiiumaaga

Merle Aunpuu

Tänavu veebruaris avati Tallinnas Politseiaia pargis mälestusmärk esimesele eestlasest Tallinna linnapeale Voldemar Lenderile ja tema abikaasale Elfriedele, kes rajas esimese eestikeelse tütarlastekooli.Elfriede Lender, algul Elfriede Amanda Meikov sündis 7. mail 1882 Tallinnas. Tema ema Marie aga oli pärit Hiiumaalt.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.