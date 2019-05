Ehitaja avastas haigelt pärnalt tapjaseene

Tuuru majas töötanud ehitaja Hannes Saar avastas, et otse Tuuru maja kõrval, kaldega maja poole kasvav pärn võib praeguseks olla täiesti ilma juurestikuta ja tugevama tuulega majale langeda.Märganud puu juurekaela juures musti söetükke meenutavaid seene viljakehi, meenus talle otsekohe Hiiumaa muuseumi kõrval jalalt murdunud pärn. Saar kirjeldas, et tollel pärnal juurestikku enam polnudki. Jalalt langenud pärnapuud koristama tulnud arborist Silver Treimann aga näitas talle lamesüsiku viljakehi ja rääkis, kuidas see kiiresti puitu lagundab. Täpselt samasuguseid lamesüsiku viljakehi on ka Tuuru pärna juurekaela juures hulgi ja kui koor eemaldada, on näha, et puutüvi on täiesti pehkinud.Näiteks meedias on kirjutatud, et Ustulina deusta ehk lamesüsik suudab kiire tapjana puu hävitada viie-seitsme aastaga. Ka OÜ Puuspetsialist arborist Tõnu Ling on sotsiaal­meedias märkinud, et kuigi puu ise eemalt vaadates on täies elujõus, tasub ikkagi oma kinnistu puud aeg-ajalt üle vaadata. “Kui lamesüsikut on märgata, tuleks kiiresti tegutseda ja nakatunud puu kõrvaldada,” soovitas ta.Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg ütles, et info väga haigest pärnapuust veel temani polnud jõudnud, kuid neil juba on kokkulepe Silver Treimanniga, kes Tuuru maja ümbruse puude seisukorra üle vaatab. “Väga hea, et haiget puud märgati – teame sellele nüüd tähelepanu pöörata,” ütles Remmelg. Ta lisas, et Treimann tuleb kahjustunud puid ja oksi eemaldama niipea kui võimalik.

Sildid: Hannes Saar, lamesüsik, pärn, tapjaseen