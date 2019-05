Eesti ajalehtede liit muutis nime

Seni Eesti ajalehtede liidu nime kandnud ajakirjandus­väljaannete ühendus otsustas muuta nime ja tegutsemis­ulatust ning kannab nüüd nime Eesti meediaettevõtete liit.

Eesti meediaettevõtete liidu tegevjuhi Mart Raudsaare sõnul oli nimevahetus tingitud tegevusvaldkonna laienemisest. Nüüdsest koondab Eesti meediaettevõtete liit lisaks ajalehtedele ka veebimeediat ja ajakirju, liitunud on Kanal 2

ja liitumas TV3. “Oleme koos tugevad ja seisame oma liikmete eest suhetes riigiga,” ütles Raudsaar. Tema sõnul jätkatakse ajakirjanike koolitamist, ajakirjanduspreemiate väljaandmist, eneseregulatsiooni arendamist ja ajakirjandus­vabaduse kaitsmist.

Uue nime ja sellest tulenevad põhikirja muudatused kinnitasid liidu nõukogu ja üldkoosolek aprillis. Mart Raudsaare sõnul on see ühtlasi ka vastus sõna- ja pressivabaduse kohale kogunevatele pilvedele.

Hiiu Leht on Eesti meediaettevõtete liidu liige.

