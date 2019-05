Coop Pank lõi oma klientidele sularaha sissemakse võimaluse poekassas

Teisipäevast avas Coop Pank sularaha sissemaksete teenuse 140 Coopi kaupluses üle Eesti.Ka kõigis seitsmes Hiiumaa Coopi kaupluses on teenus kättesaadav. Teenust saavad kasutada ainult Coop Panga era- ja ärikliendid, sest sularaha kantakse kliendi Coop Pangas asuvale arveldus­arvele.





