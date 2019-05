Autod olemas, juhte otsitakse tikutulega

1. märtsist lõpetas OÜ Hiiu Autotrans fekaaliveo ja peale seda jäi ainsana teenust osutama AS Eesti Keskkonnateenused – mõlemal on praegu puudu autojuht, kes seda tööd pidevalt teeks.

“Meil oli selle töö peal autojuht Urmas Mändla, seitseteist aastat töötas, väga tubli mees oli, aga läks pensionile ja noored ei taha seda tööd enam teha,” selgitas Hiiu Autotransi juhatuse liige Anu Pielberg. “Kui leiaksime töötaja, jätkaksime kohe.”





Sildid: fekaalivedu