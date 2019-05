Arhitektuuri­konkursile laekus viis tööd

Kärdla põhikooli uue hoone arhitektuurikonkursile laekus 16. maiks viis tööd. Žürii kogunes otsust langetama eile. Millal tulemused välja kuulutatakse, pole veel teada.

Arhitektuurivõistluse auhinnafond on kokku 23 000 eurot, sellest esimese koha preemia 9000 eurot.

Hiiumaa vallavalitsus koostöös Eesti arhitektide liiduga kuulutas välja arhitektuurivõistluse Kärdlasse kavandatava uue põhikooli hoone ideekavandi leidmiseks. Ideekonkursi eesmärgiks oli leida parim lahendus Kärdla põhikooli uue õppehoone rajamiseks. Uus koolihoone on planeeritud 340 õpilasele, sh 16 erivajadusega õpilasele ja 60 töötajale, kellest 33 on õpetajad. Olemasolev põhikooli hoone ei vasta tänapäevastele vajadustele ning see lammutatakse koos praeguse sööklaosaga.

Koolimaja ehitust toetab riik põhikoolivõrgu korrastamise meetmest3,4 miljoni euroga, millele vald lisab 600 000 eurot.

