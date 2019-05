Ära jää hiljaks!

Maikuu on rahvusvaheline rinna­vähi ennetuse kuu. Rinna­vähikuul pöörame tähele­panu inimeste teadlikkuse tõstmisele ja tuletame meelde, et varajases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav. See on põhjus, miks tuleb end regulaarselt kontrollida ja alati sõeluuringus osaleda.

Mis on sõeluuring?

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emaka­kaela- ja rinnavähi varaseks avastamiseks. Sõeluuringule minemist ei tasu kindlasti karta ega seetõttu ka minekut edasi lükata.

Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi vanuses 50–69 eluaastat iga kahe aasta järel. 2019. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule naisi sünni­aastatega 1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja 1969. Kokku on sellel aastal sõeluuringule oodatud 77 928 naist. Kõigi ravikindlustatud naiste sõeluuringu eest tasub Eesti Haigekassa.

Miks on vajalik osaleda rinnavähi sõeluuringus?

Sõeluuringus osalemine on väga oluline vähi varajasel avastamisel. “Kahetsusväärselt palju on neid, kes ei käi uuringutel mitte kunagi või jõuavad arsti juurde siis, kui tervisemure märku annab. Siis võib aga hilja olla, sest rinnavähk kulgeb väga kaua kaebusteta ehk naine ei pruugi midagi tunda,” ütleb haigekassa esmatasandi osakonna peaspetsialist Made Bambus.Selleks, et ennetada nimetatud sümptomite teket ning kasvaja levimist organismis, tuleks käia regulaarselt kontrollis. Seda enam, et rinnavähi puhul on tegu haigusega, mida on võimalik varakult avastada.Varakult avastatud rinnavähk on paremini ravitav, võimaldades vajadusel kasutada rinda säästvaid ravi- ja operatsiooni­meetodeid.

Mis uuringul ees ootab?

Sõeluuringu käigus kasutatakse rinnanäärme radioloogilist uuringut ehk mammograafiat. Mammograafiauuring tähendab, et rindadest tehakse röntgenülesvõtted. Uuringul osaleja juhatatakse aparaadi juurde, kus uuringut läbi viiv radioloog asetab rinnad korda­mööda kahe lameda plaadi vahele ja teeb pildid kummastki rinnast. Uuring võib küll veidi ebamugav tunduda, kuid ei tohiks olla valus. Kui see aga siiski valus on, tuleb sellest õele või arstile teada anda. Ülesvõtte tegemise ajal on äärmiselt oluline püsida paigal, see tagab pildi parema kvaliteedi. Tehtud röntgenülesvõtteid hindavad kaks erinevat radioloogi, et veenduda tulemustes ja tagada sõeluuringu kvaliteet. Väikese kiirgusdoosiga mammograafia on tervisele ohutu.

Uuringupäeval soovitame valitud raviasutusse veidi varem kohale minna. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument. Uuringul tuleb end vööni lahti riietada, seega valige rõivastus, mis on mugav. Sel päeval ei ole hea kasutada deodoranti, kehapuudrit ega kehakreemi, sest need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti. Naised, kelle menstruaaltsükkel muudab rinnad tundlikuks, võiksid minna uuringule tsükli 5.–15. päeval, sest siis on rinnad vähem hellad.

Kuhu uuringus osalemiseks pöörduda?

Naistele, kelle sünniaasta on käesoleval aastal sõeluuringule kutsutavate seas, saadab vähi sõeluuringute register nimelise kutse. Kuna kutse saadetakse rahvastiku­registris märgitud aadressile, siis ei pruugi need inimesed, kelle tegelik elukoht ei ühti rahvastiku­registris oleva posti­aadressiga, kutset kätte saada. Seetõttu on äärmiselt oluline aeg-ajalt kontrollida oma andmeid riigiportaalis

www.eesti.ee. Lisaks paberkutsele saadetakse ka elektrooniline kutse patsiendiportaali (www.digilugu.ee) saatekirjade lahtrisse. Kutse saamise järel tuleks leida kutsele märgitud raviasutuste hulgast endale sobivaim ning registreerida end uuringule. Rinnavähi sõeluuringul on võimalik osaleda ka mööda Eestit liikuvates mammograafia­bussides, mille liikumis­graafikud on samuti kutsel välja toodud.

Ära jää kutset ootama!

Uuringul osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui Sinu sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada endale kõige sobivamasse tervishoiuasutusse. Registreerumisel kontrollitakse Sinu sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule minnes tuleks kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!

AVE JÜRIÖÖ

Eesti haigekassa

