Amet: Ilmselt jätkab senine vedaja

Riigihangete vaidlustuskomisjon tühistas Kuressaare lennu­liini hanke tulemuse, hanke osa 2 ehk Hiiumaa lennuliini hanke tulemust ei vaidlustatud ja see jäi jõusse.

Maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi ütles ERRile, et Kuressaare lennuliini uut hanget ei jõuta korraldada enne, kui leping praeguse vedajaga lõpeb. “Hetkel on veel vara spekuleerida, kas teeme uue hanke või mitte. Maanteeamet teeb omalt poolt kõik võimaliku, et reisija jaoks ei muutuks sellest midagi ning vedu Kuressaare ja mandri vahel jätkuks ka siis, kui uue lepingu sõlmimine viibib,” ütles ta.

Telliskivi lisas, et vastavalt ühistranspordiseadusele saavad nad pikendada seni liini teenindanud vedajaga avaliku teenindamise lepingut samadel või uutel tingimustel kuni vedaja leidmiseni, aga mitte kauemaks kui kaheks aastaks.

Maanteeamet alustas kohe läbirääkimisi praeguse lepingu pikendamiseks, et teenus ei katkeks.

“Transaviabaltika on meile kinnitanud, et neil on igati huvi jätkata vedude teostamist,” ütles maanteeameti liiklus­direktor.

