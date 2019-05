Algasid EP eel- ja e-valimised

Euroopa Parlamendi (EP) valimiste eelhääletamine algas eile ja kestab pühapäeva, 19. maini. Eelhääletada saab vaid maakonna­keskuses Kärdlas, aga valida saavad kõik valijad. Valimisjaoskond Kärdla kultuurikeskuses Rookopli 18 on avatud kella 12–20ni.

20.–22. mail on kella 12–20ni avatud kõik valimis­jaoskonnad. Kärdla ja Käina jaoskonnas saavad hääletada kõik valijad, Emmaste, Pühalepa ja Kõrgessaare jaoskonnas ainult vastava osavalla valijad, Pühalepa osavalla valijad saavad hääletada 20.–21. maini Suuremõisas ja 22. mail Paladel.

Hääletamissedeli saamiseks on valijal vaja esitada jaoskonnakomisjoni liikmele isikut tõendav dokument.

Elektrooniliselt saab hääletada 16. maist kella 9st kuni 22. mail kella 20ni veebilehel www.valimised.ee Juhised valijarakenduse kasutamiseks leiab samalt veebilehelt.

E-häält on võimalik muuta, hääletades eelhääletamise ajal uuesti elektrooniliselt või minnes eelhääletamise ajal valimisjaoskonda sedeliga hääletama. Kui elektrooniliselt hääletanu muudab oma häält valimisjaoskonnas, läheb arvesse paberhääl.

Eestist soovib Euroopa Parlamenti pääseda 66 kandi­daati.

Euroopa Parlamendi valimisi Hiiumaa vallas korraldab vallasekretär Helen Härmson.

