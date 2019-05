Aasta ema: laps on laps

Reedel tänati lillede ja uhke nimelise õlasalliga tänavust Hiiumaa aasta ema, Ly Kleed.Aunimetuse saaja välja kuulutanud Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et aasta ema peres kasvab viis last, kellest kaks on kasulapsed, aga armastust jagub neile kõikidele ühtemoodi.





Sildid: Aasta ema, Ly Klee