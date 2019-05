5euroseid ei saa tehnilistel põhjustel

26. aprillil ilmus Hiiu Lehes uudis, et Keskväljaku Swedbanki pangaautomaadist (ATM) ei saa juba mõnda aega välja võtta 5euroseid rahatähti. Väikseim kupüür, mida automaat väljastab, on 10eurone.

Toona ütles Swedbanki ATMteenuse spetsialist Andres Podžuks, et kui nende klientide vajadused peaksid ühel hetkel muutuma, võetakse seda arvesse, andes lootust, et ühel hetkel on ehk taas võimalik ka Keskväljakult 5euroseid välja võtta.

Seepeale võttis Hiiu Lehega ühendust mitu lehelugejat, kes küsisid, kuidas pank nende vajadustest aru saab, kui pole üldse võimalikki 5euroseid välja võtta ja seetõttu eelistatakse kasutada pigem hoopis ligikaudu kaks kilomeetrit eemal asuvat Selveri pangaautomaati. “Minul võttis kaua aega enne, kui aru sain, et sealt automaadist ei antagi viiekaid. Iga kord turtsatasin vihaselt ja marssisin minema. Olen sõpradele sellest rääkinud ja nad on täpselt samamoodi turtsatanud vihaselt ja minema marssinud,” kommenteeris lehelugeja Juta.

Podžuks selgitas nüüd, et üheks põhjuseks on Keskväljaku pangaautomaadi ehitus. Nimelt on Keskväljakul sularaha sisse- ja väljamaksefunktsiooniga automaat, mille abil on võimalik raha ka kontole kanda. Sellised võimaldavadki väljastada vaid kolme nominaali, 10-, 20- ja 50euroseid. Samas ainult väljamaksefunktsiooniga automaadid väljastavad ka 5euroseid kupüüre.

Automaadi valik aga tehti lähtuvalt üldisest pangaautomaatide võrgustiku statistikast. “Kõige sagedamini võetakse välja 50euroseid, millele järgnevad 10- ja 20eurosed kupüürid,” ütles Podžuks.

Sildid: 5 eurosed, atm