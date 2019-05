15 aastat kunstiringi ja 30. näitus

Nii suure töö on ära teinud Kõrgessaare laste kunstiringi juhendaja Katrin Laan, kes sel talvel leidis uue energia maalimises.Katrin Laane 15 aasta tööd võib mõõta pildihunnikutega – neid on tal tööruumis kaks poole meetri kõrgust, leht lehe peal. Ja need on ainult need pildid, mida lapsed pole kaasa võtnud. Lisaks piltidele on riiulitel kõikvõimalikke käsitöid ja meisterdamisi.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: e kunstiring, Kõrgessaar, näitus