Võrku sattunud merivart paraneb

ILMI AKSLI

Päästsime selle linnu oma kalavõrgust Jausa lahel 13. aprillil ja arvasime, et tegu on mingi pardiga. Kuna tema vasak jalg oli vigastatud, liigesest väljas, ta oli apaatne, külm ja üsna lõtv, siis ma teda merre ei pannud, vaid pistsin ta tagasiteel Puulaiu sadamasse oma põue sooja. Edasi ei osanud me aga midagi peale hakata, sest kui linnu kaldal lahti lasin, et läinud ta kusagile ja oli ilmselgelt omadega läbi.

Sildid: kalavõrgust, merivart