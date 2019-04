Võlusõna kogukond

Tänases lehes räägivad abipolitseinikud Anne ja Aadi Kaasik, miks nad vabatahtlikena nii palju panustavad. Võlusõnaks on kogukond.

Aadi ütles, et võrreldes sellega, mis toimub mandril, on abipolitseiniku töö Hiiumaal rahulik, sest suhtumine on teine. Anne aga leidis, et meil siin saarel on kogukonnatunnet rohkem ja see motiveerib vabast tahtest kogu­konna heaks panustama.





