Valitsus määras sadamate akvatooriumide uued piirid

Eilsel, viimasel istungil määras vabariigi valitsus muuhulgas mitmete Eesti sadamate akvatooriumi uued piirid. Majandus- ja taristuminister Kadri Simson tegi valitsusele ettepaneku muuta Rohuküla, Heltermaa, Roomassaare, Sõru, Munalaiu, Manilaiu ja Abruka sadama akvatooriumi piire, kuna varasemalt kehtestatud akvatooriumi piiride koordinaadid olid ebatäpsed.

Rohuküla, Heltermaa, Roomassaare, Munalaiu ja Manilaiu sadama põhifunktsiooniks on mandri ja saarte vaheliste regulaarsete laevaliinide teenindamine.

Sõru sadama põhifunktsiooniks on parvlaevaliini teenindamine Hiiumaa ja Saaremaa vahelisel Sõru–Triigi liinil. Lisaks sellele teenindatakse ka reisi-, kauba-, kala- ja väikelaevu.

Abruka sadama põhifunktsiooniks on parvlaevaliini teenindamine Abruka ja Roomassaare vahel. Lisaks teenindatakse ka reisi-, kauba- ja väikelaevu ning jahte.

