Vald küsib Saarnaki teema jaoks lisaaega

Hiiumaa vallavolikogu kujundas 18. aprilli istungil seisukoha Saarnaki laiul asuvate riigi kinnisasjade kohta ja tegi protokollilise otsuse, et teema võetakse uuesti päevakorda kahe aasta pärast.

Mullu novembris volitas volikogu vallavalitsust teemat uurima, kuna sai teatavaks, et RMK kaalub riigile kuuluvate Saarnaki laiu kinnistute võõrandamist.

Vallavanem Reili Rand on pidanud RMKga läbirääkimisi, samuti arutati teemat volikogu laiendatud istungil ning küsis nüüd volitusi, et koostada vastuskiri RMKle.

Volikogu vastava volituse andis ja kirja sisuks on esiteks tähelepanu juhtimine, et Saarnaki kinnistud vajaksid rohkem hoolt ja riik peaks suunama rohkem vahendeid hoonete säilimiseks. Teiseks paluti enne kinnistute võõrandamist kaks aastat ajapikendust.

Vallavanem selgitas, et praegu pole vallal tervik­pilti, kui palju kuluks kompleksi korrastamiseks ja käigushoidmiseks. “Kui võtame ülesande, peab meil olema selge plaan. Oleme keskendunud rahale, aga puudub visioon, kuidas see kompleks võiks Hiiumaa huvides kõige paremini toimida – selle leidmine vajab aega,” ütles Rand.

Opositsiooni poolelt leidis Toomas Remmelkoor, et vallal ei peaks olema nii palju kinnisvara, Inge Talts soovitas pigem teha korda Vabrikuväljak 4 hoone, Villa­ladu ja muud vabrikuaegsed muinsuskaitse­alused hooned. Ka ei pidanud ta vajalikuks teema juurde kahe aasta pärast naasta. Siiski võttis volikogu üsna üksmeelselt vastu otsuse, et teema juurde naastakse kahe aasta pärast.

