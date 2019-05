Vald katsetab kolmepoolset koostööd

Hiiumaa vald tegi maanteeametile ettepaneku pinnata ameti, valla ja omaniku koostöös Männamaal asuva mahelüpsilauda esine kruusateelõik.Hiiumaa vallavanem Reili Rand saatis 18. aprillil maanteeametile kirja, kus seisab, et vald ja ettevõte OÜ Männaka on valmis ise katma osa riigimaantee pindamise jätkamise kuludest ning kutsub maanteeametit samuti panustama.





Sildid: hiiumaa vald, maanteeamet, mahelüpsilaut, männamaa