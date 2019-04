Vald kaalub Saarnaki kinnistute ülevõtmist

Kuna riigimetsa majandamise keskus ei ole Saarnaki kinnistute haldamisest huvitatud, kaalub Hiiumaa vald nende ülevõtmist.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand kohtus 21. märtsil RMK peadirektori Aigar Kallasega ja kinnisvaraosakonna juhataja Andrus Laureniga. Hiiu Lehele ütles vallavanem, et kohtumise eesmärk oli vahetada infot ning kuulda, millised on RMK plaanid riigile kuuluvate Saarnaki kinnistutega.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: haldamine, rendileping, Saarnaki