Uus filter hoiab ujula vee ja õhu puhtama

Teisipäeval käivitati Käina ujulas ultra­violettkiirgusel põhinev filtersüsteem – tänu sellele väheneb silmi ärritava seotud kloori hulk basseinivees.Käina spordikeskuse juhataja Hannes Maasel rääkis, et seni puhastasid ujula suure basseini vett kaks liivafiltrit ja automatiseeritud dosaatorid





Sildid: filtersüsteem, Käina ujula