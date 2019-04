Tüüri juubeliaasta avas Soome

16. oktoobril 60. sünni­päevatähistava heliloojaErkki-SvenTüüri sünnipäevapidu algas juba aprillis – kolmapäeval oli Soomes Tüüri teose “Phantasma” esiettekanne.“Neid numbreid ikka armastatakse kavadesse igale poole juurde keevitada,” naljatas Erkki-Sven Tüür tõdedes, et ümmargusi tähtpäevi tavaliselt peetaksegi meeles terve aasta vältel.





Sildid: 60. sünni­päev, Erkki-Sven Tüür