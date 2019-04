Tuuletornist avaneb suurepärane vaade

Käina alevikust mööduja pilku haarab kummalise välimusega torn, mis praeguseks on saavutanud peaaegu täispikkuse, kõrgudes aleviku teistest ehitistest uhkelt üle ja kust avaneb enneolematult võimas vaade.

Praegu näeb aleviku veerel kõrguv akendeta torn veel välja hall ja ilmetu, kuid augusti lõpuks peaks kõigi eelduste kohaselt olema hoone välisfassaad valmis.





Sildid: tuuletorn, vaade