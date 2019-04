Tubli, Rimi!

Keskkond on poliitika kõrval üks paljuräägitavamaid teemasid. Me kõik teame, et see, mis me teeme täna, mõjutab tulevikus meie laste elusid. Võib ju tunduda küll, et mis mina siin suures maailmas ära teha saan, aga alustada ju kuskilt tuleb ja ka väikesest asjast võib alguse saada suur muutus.

Rimi “Tarbima targalt” kampaania kutsus märtsikuus oma kliente märkama neid asju, millega iga inimene saab keskkonda säästa – saame ju jätta mõne kilekoti võtmata, toidu osta oma karpi.

Rimi kiiduväärt katse loobuda kliendi­lehtede kojukandest märtsikuus näitas, et kliendid leiavad tee poodi ka nende, tihti täiesti kasutute trükiste abita.

Paljud ju ei sirvigi kliendilehti, mis Hiiumaal tavaliselt laekuvad kolmekaupa, vaid need rändavad kohe prügikasti. Hea on, kui mõnega saab ahju alla tuld teha, aga enamasti on läikpaberil reklaamlehte põletadagi peaaegu võimatu. Ja kõik need mürgised värvid, millega need “ilupildid” trükiti, lendavad ju õhku…

Hiiumaal häirib juba paljusid, et meie mets muudkui kaob. Oma postkastis paber­reklaamist loobudes saab igaüks meist kaudselt mõjutada ka puidutarbimist. Samuti pole kuigi keeruline haarata poodi minnes kaasa naabritädi tehtud uhke tikandiga riidest poekotti, mis näeb välja kui disainertoode. Juba säästame loodust.

See, et üks poekett teeb taolise kampaania, loobudes kliendilehest ja kilekottidest ning püüdes vähendada kasvõi natuke plastik­jäätmeid, on tänuväärne. Seda enam, et üksikud kliendid ju on püüdnud selle reklaamitulvaga võidelda, kuid tulutult.

Ootame põnevusega Rimi järeldusi ja edasisi samme ning julgustame ka Selverit ja Coopi seda eeskuju järgima.

