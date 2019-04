Tärkma küla peab sünnipäevapidu sadamas

Avatud kalasadamate päeval, 27. aprillil tähistab Tärkma küla rahvas 455. aasta möödumist küla esmamainimisest.

Suure tähtpäeva puhul heisatakse sadamas sinimustvalge ja tervituseks saavad sõna Hiiumaa vallavanem ja küla elanik Reili Rand ning Hiiumaa teenetemärgi kavaler Aare Ernes.





Sildid: Avatud kalasadamate päev