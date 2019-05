Tärkma avatu sadamat külastas peaminister

Tärkma küla pidas avatud kalasadamate päeval sünnipäeva ja meelitas kohale ligi pool tuhat külalist, teiste seas ka peaminister Jüri Ratase koos perega.Peaminister Jüri Ratas, kes oli Tärkma sadamas koos perega, rääkis, et tuli avatud kalasadamate päevale oma Luidja suvekodust.





