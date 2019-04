Tarandit rünnanud meestele esitati süüdistus

Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse kahte meest – 58aastast Meelist ja 56aastast Marti –Indrek Tarandi suhtes toime pandud vägivallas eelmise aasta 26. novembril riigikogu hoone ees.

Süüdistus põhineb karistusseadustiku paragrahvil 263, mis puudutab avaliku korra rasket rikkumist, kui see on toime pandud vägivallaga.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Alar Lehesmets selgitas, et oma seisukohtade kaitseks vägi­valla kasutamine on lubamatu. “Igal inimesel on õigus meelt avaldada ning Riigikogu esine plats Toompeal ongi kõige õigem koht, kus oma arvamus välja öelda. See õigus peab jääma igale inimesele ning seejuures ei tohi keegi karta, et teda oma mõtete välja ütlemise eest võidakse rünnata,” selgitas vanemprokurör Lehesmets.

Kriminaalmenetluse viis läbi Põhja prefektuur ja juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.

Mullu 26. novembril Toompeal toimunud EKRE rändepakti vastane pikett muutus vägivaldseks, kui sinna ilmunud eurosaadik Indrek Tarand kohalviibinute poolt jõuga maha tõugati ning teda korduvalt jalaga löödi.

