Talgupäev läheneb

Eilseks oli Hiiu maakonnast kirja pandud 38 talgu­kohta. Talgupaigad jagunevad seekord saare osavaldade vahel üsna ühtlaselt – Pühalepas on üheksa talgupaika, Kärdlas ja Emmastes kaheksa, Käinas seitse ja Kõrgessaares kuus. Enamasti on tegu heakorratalgutega, aga korraldatakse ka neljad postkastitalgud: Reigis, Kõpus, Mägipel ja Lugusel. Toimuvad ka ühed ajaloo­talgud – ühiste jõududega korrastatakse ajaloolist vaatamisväärsust Jausa vesiveskit.

Tänavuse Teeme Ära teemaks on nurmenukkude uurimine, kokku toimub neid viis. Kärdlas koguni kolmed, millest ühe käigus koristatakse ka prügi, nurmenukutalgud korraldatakse ka Suuremõisas ja Saarnaki laiul.

Teeme Ära Hiiumaa koordinaator Ester Tammis teatas, et OÜ Hiiumaa Prügila võtab tasuta vastu Teeme Ära talgupäeva käigus kogutud prügi, välja arvatud ohtlikud jäätmed, laupäeval, 4. mail kuni kella 14ni ning 6. ja 7. mail kella 9–16ni. Prügi üleandmisel on parooliks talgute nimi.

Osa talguid on juba toimunud, suur osa toimuvad sel laupäeval ja osa ka hiljem. Üle kogu Eesti on kirjas 1850 talgukohta, millest Teeme Ära tänavusel talgupäeval, 4. mail toimub 1180.

Igaüks leiab sobiva talgu­koha veebilehel www.teemeara.ee, kus saab ka enda osalemisest teada anda.

Sildid: talgud