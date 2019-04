Talgud Kõpu kalmistul



Reigi kiriku kogudus korraldab heakorratalgud Kõpu alumisel kalmistul ja ootab abikäsi. Koguduse vanem Naima Kukkur ütles, et talgu­päev algab laupäeval, 13. aprillil kell 10. Kaasa palus ta võtta rehad ja töökindad. Kohal on kalmistuvaht Mati Härma raideri ja järelkäruga, et oksi-lehti kalmistult ära vedada. Koguduse preester Hüllo-Kristjan Simson lubas saagida tormiga murdunud puud ja suuremad oksad.

Kalmistul olid kaks tormis murdunud puud teinud imet – kuusk heitis pikali täpselt teejoont pidi ega lõhkunud ühtki hauda. Kehva tervisega saarepuu aga kukkus täpselt kahe pingi vahele nii, et mõlemad jäid terveks.

Sildid: heakorratalgud, Kõpu alumisel kalmistul, reigi kirik