Suur rõõm varjutab väikese mure

Nii tore on, kui saarlased saavad juunikuust liinile suurema lennuki. Neid ju ka palju rohkem kui hiidlasi.

Kurb, et selle rõõmu varjus ei räägi keegi, et hiidlased saavad juunist vanema lennuki – Jetstream 32 asemel tuleb meie liinile vanem mudel, Jetstream 31.





