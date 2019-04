RMK tähiseid uuendama ei kiirusta

Kõpu poolsaare looduskaitseala tähistavad sildid on juba mitu aastat näoli samblas, postid läbi mädanenud – RMK, kelle kohustuseks see on, siltide uuendamisega ei kiirusta.Käisime matkamas Kõpu poolsaarel asuvas Kaleste sihtkaitsevööndis asuval Korbi mäel. Sel talvel oli keegi seal raiunud puudelt oksi, lõket teinud ja veini joonud.





Sildid: looduskaitseala, sildid