Riigikogu koguneb protestide taustal

President Kaljulaid kutsus uue, järjekorras 14. riigikogu koosseisu esimesele istungile neljapäeval kell 11.

“Loodan, et iga rahvalt mandaadi saanud saadik mõtleb hoolega, mis on tema vastutus. Rahvaesindaja on oma mandaadis vaba. Ta ei vastuta oma erakonna toetajate, fraktsioonijuhi, isegi mitte kitsalt mingi piirkonna inimeste ees.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: riigikogu