Rehvivahetusega ei tasu kiirustada

Liiklusseaduse järgi on talverehvide kohustuslik kasutusaeg lõppenud, kuid talviste tee- ja ilmastikuolude jätkudes võib naastrehve kasutada 30. aprillini.

Maanteeameti kodulehel on kirjas, et keegi eraldi korraldust rehvide vahetuseks ei anna ja rehvide vahetamise otsuse teeb iga juht ise oma igapäevase teekonna põhjal. Kuigi päevased õhutemperatuurid võivad olla plusspoolel ja suuremad teed on lumevabad, püsib öiste külmakraadide tõttu libeduse oht.

Talverehvide kasutamine on kohustuslik 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Naastrehvide kasutamine on lubatud 15. oktoobrist kuni 31. märtsini, talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral võib naastrehve kasutada kuni 30. aprillini.

Sildid: talverehvid