Pidu läbi, abiturientidel algasid eksamid

Eksamiperioodi avas eesti keele riigieksam, millele oli registreerunud 6970 gümnaasiumi ja kutsekooli lõpetajat, teiste seas ka 36 Hiiumaa gümnaasiumi abiturienti.

Neljapäeval pidasid Hiiumaa gümnaasiumi (HIIG)abituriendid tutipidu.

Noored riietusid nagu esimese klassi lapsed, pidasid veesõda ja võtsid kooli kaasa mänguasjad. Hiljem sõideti õhupallidega ehitud autodega signaali andes mööda linna ringi.





Sildid: eksam, gümnaasium, tutipidu