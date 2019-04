Pagarite parki kerkis ausammas Hiiumaa toidule

Kärdla endise leivamaja asukohale kerkis ausammas (pildil) hiiumaisele toidule – seitse nelikantterasest ning enam kui kahe meetri kõrgust tähte HIIUMAA. Samba pidulik avamine tuleb maikuus.Hiiumaa suurima toidutootja OÜ Hiiumaa Köök ja Pagar juhataja Kaja Antons ütles, et peab oluliseks emotsionaalset kohustust, mis püstitatud ausamba rajamisega kaasneb.





