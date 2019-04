Ostjad tulevad ka kliendileheta

Märtsikuus korraldas toidupoodide kett Rimi keskkonnakampaania “Tarbime targalt”.Nii testis Rimi märtsikuu kolmel viimasel nädalal, mis juhtub, kui välja ei saadeta kliendilehte. “Nende trükkimine ja laialivedu ei ole väga keskkonnasäästlik tegevus,” märkis Rimi avalike suhete korraldaja Katrin Bats.





