Õnnitleme: Meie Maa 100

2. aprillil 1919 ilmus Saare­maal ajalehe Meie Maa esimene number. Lehe esimene toimetaja Karl Kider (1882–1946) teatab selles, et toimetuse asukoht on Kuressaare Kohtu uulits 6 ja pöördub lugejate poole järgmise üleskutsega: “Austatud lugejad, “Waba Saaremaas” nr 10 kõnelesin teiega sealkohal selle lehe juurest viimati. Seal avaldasin ka lootust, et need sidemed meie vahel ei katke, mis meid poliitiliselt ja vaimliselt lühikese aja jooksul on kokku kasvatanud. Siin, uues majas, näeme üksteist jälle. Ja tugevamini ulatame üksteisele käe, sitkemini seome sõrmed. Siit me enam ei lahku, sest siin on oma maja. Ta on ehitatud töörahva poolt kogutud kopikatega, asutatud hulkade tõsise armastusega oma asja vastu.”Veel leiab esilehelt artikli “Eesti tööerakond, kirik ja usk”. Artiklis “Kuidas asutavat kogu valida”, kutsutakse hääletama nimekirja number kolm poolt, aga järgmiselt lehelt leiab üleskutse hääletada nimekirja number kaks poolt. Kriitilises artiklis “Paar sõna Maaliidu “maa-andjatest” ja nende nähtud “sabaga tähest”” on jutuks sekeldused mõisate ülevõtmisel. Kuulutuste küljel soovitakse osta “lüpsjat lehma”, “tarvitatakse palgivedajaid” ja “laeva takelase meistrit” ning antakse teada, kus asub “valimisebüüroo”.Tagaküljel antakse teada, et Meie Maa on “uus poliitiline kirjandusline ja majandusline ajaleht”, mis hakkab ilmuma kaks korda nädalas, kesknädalal ja laupäeval.Praegu asub Meie Maa toimetus Kuressaares Komandandi 1 ja lehe omanik on Arne Pagil. Meie Maa ilmub kuus korda nädalas esmaspäevast laupäevani. Lehe trükiarv on 7200, koos värvilisadega 11 200.Õnnitleb sõsarleht

