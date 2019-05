Oma vara kaitsmiseks saab palju ise ära teha

Varastamist on mitu liiki. Täna räägime vargustest, mida saame enda kaitseks ise ära hoida.

Hiiumaal on sagenenud vargused üleriiete taskutest. Üleriideid on jäetud avalikku ruumi – näiteks kooli, kultuuri­keskuse ja mujale garderoobi ning nende taskutesse on jäetud erinevaid asju, mis kellelegi on tundunud ahvatlev. Kui vargal on ühel korral vedanud ja ta on hea saagi saanud, siis ta tavaliselt kordab oma tegu, et saada veel rohkem. Seda olukorda saab kergesti ära hoida, tehes oma üleriiete taskud tühjaks.

Samamoodi saab kaitsta enda sõiduvahendit. Hiiumaal on kombeks autodel uksed lahti jätta ning tihti jäetakse autole ka võtmed ette, et need oleks ikka õiges kohas, kui uuesti autosse istutakse ja sõitma minnakse. Tihti näeme ka poe ees autosid, mis töötavad, kuid inimesed on läinud sisseoste tegema. Mandril ei tuleks selline käitumine kindlasti kõne allagi, meil on see aga üsna tavaline. Kuid ka meil on olukordi, kus seda kurjasti ära kasutatakse – kas liigutakse autoga ühest kohast teise või varastatakse autost asjad.

Tihti on inimestel lahti ka kodude uksed, sest puudub kogemus, et keegi tuleks võõrasse majja ning võtaks teiste asju. Vahel see aga nii juhtub – kasutatakse ära teise headust ja lahkust, varastades teise inimese tagant. On ka juhtumeid, kui võetakse naabri külmkapist süüa ning kui korteriomanik koju tuleb, avastab ta eest tühjema külmkapi. Hea, kui kaduma ei ole läinud midagi väärtuslikumat. Tihti ei jõua info nendest juhtumitest politseini, kuid ebamugavad on nad inimesele ikkagi, seega tasub hoida oma kodu uksed lukus.

Vähene kaubavalik meie saarel soodustab internetikaubandust. Palju pakutakse võimalust osta interneti kaudu. Müügikeskkondade soodne ja suur kaubavalik kutsub ostma. Siiski on palju neid juhtumeid, kui raha kantakse müüjale, kuid kaupa vastu ei saada. Kui need ostud on toimunud Eestis, siis saab politsei aidata süüdlast leida ja teda karistada. Samas on neid olukordi võimalik ka ära hoida – näiteks saab alati müüja nime eelnevalt guugeldada. Kui tegemist on petturiga, siis tavaliselt see ka sealt välja tuleb. Turvaliste müüjate puhul tuleb samuti interneti otsingumootoritest välja nende taust, sest neid kiidetakse avalikult. Kui on mingigi kahtlus müüja kohta, siis tasub tehing pooleli jätta.

On juhtumeid, kus välis­maalt tuleb kiri meili­aadressile, mis teatab, et olete saanud päranduse. Selle kättesaamiseks peab aga kandma raha üle välis­maisele kontole. Põhjenduseks tuuakse erinevaid asju, näiteks on vaja maksta advokaadile, kes selle pärandusega tegeleb. Paraku ei ole need pea kunagi seotud asjaoluga, et keegi päriselt päranduse oleks saanud. Kui teil välisriigis sugulast ei ole, siis ärge reageerige sellistele kirjadele, sest need on saadetud raha väljapetmiseks ja päriselt seda pärandust olemas ei ole.

Hoidke oma vara ja andke oma panus, et iseennast kaitsta varaste ja petturite eest!

Helle-Triin

Nisumaa

piirkonnapolitseinik

Sildid: kaitseks, vara, Vargus