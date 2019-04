Oma tuleb hoida



Eile õhtul tuli väga kurb uudis – Hiiumaal hukkus liikluses jalgrattur. Veel pole teada, miks jalgratast käekõrval lükanud mees veoautole ette astus.

Enam-vähem aga on kindel, et tütarlaps, kes samal päeval mopeedile ette astus, oleks lähenevat mürinat kuulnud, kui tal poleks kõrvaklappe peas olnud.

Võime ju süüdistada autojuhte, aga jalakäija ja jalgrattur on liikluses alati nõrgem pool ning peaksid ka ise selle eest seisma, et tervena koju jõuda.

Tore on, et maiks-juuniks tellis Hiiumaa vald ohtlike jäätmete äraveoringi. Paras aeg on juba nüüd ette võtta keldrite-kuuride-sahvrite ülevaatus ning seada ritta värvipurgid, vanaõli kanistrid, patareid ja akud, aegunud ravimid, happed, lahustid, aiandusmürgid, luminestsentslambid, elektri- ja elektroonika­jäätmed ja muu selline.

Ohtlike jäätmete hulka vanad vaibad, mööbel ja kasutatud rõivad ei kuulu, aga kevad on just õige aeg ka suurpuhastuseks. Hea oleks, kui selle töö käigus saaks puhtamaks ka Hiiumaa kortermajade trepikojad ja keldribokside vahekäigud, sest Kunda kahe hukkunuga tuleõnnetuse tagajärgedest tuleks õppida kohe ja nüüd.

Tore uudis ka – väike ja nii vajalik ühe­inimese ettevõte, Aiapood on tänu Evi Kõsteri tublidusele ja lojaalsetele klientidele vastu pidanud 20 aastat. Oma tuleb hoida!

