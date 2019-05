Õige suund

Jaanuarist alates on vallavalitsus käinud külastamas Hiiumaa ettevõtteid. Väärt mõte tuli ettevõtjatelt endilt – tore on ju koos kohvi juua, aga pilt, mis avaneb kohapeal, on tihti märksa kõnekam. Ka pole kõigil ettevõtjatel aega Kärdla sõitu ette võtta ja nii olid vallavanema hommiku­kohvil tavaliselt kohal ikka needsamad näod.

Nelja kuuga on käidud 18 ettevõttes ja käes on ka konkreetne tulemus – valla abiga tehakse korda kaks teejuppi, mis ettevõtjate elu häirivad.

Turistide seas ülipopulaarse Vaemla villa­vabriku esine kruusateelõik saab asfaltbetoonkatte. Kuna tegemist on valla teega, maksab selle kinni osavald.

Ka Vallikivide uue ja uhke lehmalauda ees on tolmav kruusatee, aga kuna tegu on riigimaanteega, rakendas vald meie jaoks uudset lähenemist, pakkudes kolmepoolset koostööd. Omavalitsus, riik ja ettevõtja võiksid jõud liita ning kulusid jagada, et teelõik pinnatud saaks. Selgub, et mujal on sellist koostööd tehtud varemgi, loodame, et peagi saab see teoks ka siin.

Väga hea näide koostööst on ka see, kuidas ülehiiumaalise teedehankega saadi korralik kokkuhoid.

Suund on õige – nii hoida.

30. aprill 2019