Nestor loobus Hiiumaa pärast kohast Tallinna linnavolikogus

Riigikogust välja jäänud ja ametist lahkunud riigikogu esimees, sotsiaal­demokraat EikiNestor registreeris enda elukoha Tallinnast Hiiumaale ja lahkus seetõttu ka Tallinna volikogust.Seoses rahvastikuregistris püsiva elukoha registreerimisega Tallinnast välja, luges linna valimiskomisjon Nestori volitused linna­volikogu liikmena lõppenuks.





