Nestest saab nüüd bensiini 98

Aprillis hakkasid kütustele kehtima uued biolisandi nõuded ning sellega seoses hakkas Neste Hiiumaa jaam eilsest bensiini 95 asemel müüma bensiini oktaaniarvuga 98.

Neste Eesti hulgimüügijuht Urmas Kuuse selgitas, et kuna uutele kütusenõuetele vastav kõrgema biokomponendi sisaldusega bensiin ei pruugi sobida kõigile vanemat tüüpi sõiduautodele ja aiatehnikale ning võttes arvesse klientidelt saadud tagasisidet, otsustatigi hakata bensiin 95 asemel pakkuma bensiini Futura 98.

Kuuse ütles, et kõrgema oktaaniarvuga bensiin sobib kõikidele bensiinimootoritele, sest on mootorile tõhusam ja ka kütusetarbimine on väiksem.

Alates 1. aprillist kehtivad Eestis uued kütusenõuded, mis panevad tanklatele kohustuse müüa varasemast rohkem biokomponenti sisaldavaid kütuseid. Muutuvad ka kütuse märgistused. Bensiini 95 asemele tuleb 95E10, mis võib sisaldada kuni 10 protsenti biokomponenti. Bensiin 98-le biokomponendi lisamise kohustust ei ole.

Hiiumaal sai varem ja saab jätkuvalt bensiini 98 osta ka Olerexi ja Jetoli tanklatest.

