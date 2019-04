Muutused toovad uut

Paarkümmend aastat kogukonda teeninud Tuuru maja sisu ja ruumide paigutus muutub. Natuke kahju on sellest ehkki muutuste põhjused on täiesti arusaadavad. Ühest küljest vallale nii vajalik kokkuhoid, teisest Tuuru maja kaasajastamine.

Tuuru töötajate uus, avatud kontor on ootamatult modernne. Sellega harjumine võtab ilmselt aega.

Peale pühi leiate ka Hiiu Lehe toimetuse Tuuru maja teiselt korruselt, uuematest ja ilusamatest ruumidest. Ka meil ja meie külastajatel võtab aega, et harjuda uue asukohaga. Õnneks maja on ikka sama.

12 aastat kohvikusõpru rõõmustanud kohvik Gahwa sulges eelmisel nädalal uksed. Kahju on, sest meenuvad toredad hetked, mis seal sai veedetud, koduselt pisikesed ja armsad näitused, hea kohv ja õdus olemine, vestlused Kallega elu ja asjade üle… Samas avati Kärdla turul uus söögikoht ja vist avatakse lähiajal veel üks. Jälgige uudiseid.

24 aastat Hiiumaal tööõpetuse õpetajana panustanud Ain Jepišov lahkub sellest aastast mandrile. Kõigest on kahju, tunnistab ta. Ka meil on tema lahkumisest kahju, sest Aini teavad ju kõik – tema sepikoda, seppade suvekoole, seebikaid, käsitöö­ringi Isad ja Pojad, õpilastööde näitusi, panustamist käsitööseltsis ja sõbralikku naeratust. Ain lohutab meid, et õpetaja, kes tuleb tema asemele, on sama tubli.

Muutused sellega ei lõpe ja sel aastal peaks kõrvu kerkima lausa kolm ehitus­tandrit. Pargi 3 on suur hulk võsa maha võetud ja peagi algavad erihooldekodu ehitustööd, ka Kalda tänava lasteaed ja Keskväljak lähevad remonti.

Need on märgid, et kõik areneb ja muutub ja hea, et see nii on, sest alati tuleb koos sellega midagi uut. Ehkki esialgu võib see, kui midagi väga põhjalikult uueneb, isegi häirida.

16. aprill 2019