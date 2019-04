Mitmekesine menüü: Caesari salat krokodillilihaga

Just selline toit on homsel mitmekesisuse päeval Kärdla keskväljakul asuva itaalia restorani Mamma Mia menüüs.Mitmekesisuse päeval teevad söögikohad üle Eesti eripakkumisi. “Tähistame mitmekesisuse päeva, kuna hindame mitmekesisust kõrgelt nii menüüs kui ka kollektiivis ja soovime seda ka kõigi teistega jagada,” rääkis Mamma Mia omanik, itaallane Michele Parucci.





