Miks raiub RMK ka raierahu ajal?

Hiiu Leht kirjutas, et vaatamata kehtestatud raierahule teeb Riigimetsa majandamise keskus (RMK) Kõpu poolsaarel ulatuslikku lageraiet otse Lepistupao looduskaitse­ala kõrval.

Seda, miks RMK ka raierahu ajal metsa raiumist jätkab, selgitas RMK Edela regiooni juht Aivar Laud: “Tegemist on puhtmännikuga, kus puudub alusmets ja kus seetõttu linnud ka ei pesitse. Täpsemalt on tegemist majandusmetsas pohla kasvukohatüübis teostatava lageraiega, mis lõpetatakse paari päeva jooksul. Tõime ka pressiteates välja, et lageraiet jätkatakse raierahu perioodil haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks kahjustatud metsades ja kuivades puhtmännikutes, kus puudub alusmets. Nimelt pesitsevad linnud just alusmetsas, mistõttu enamikes metsatüüpides ka lageraiet ei tehta.”

Sildid: raierahu