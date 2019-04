Meenutades Arvo-Jüri Risti 3.04.1944 – 16.04.2019

erakogu

16. aprillil said hiidlased kurva sõnumi, et lahkus Arvo-Jüri Rist – kauaaegne Hiiumaa spordijuht, noorte õpetaja ja juhendaja ning tippkabetaja.Kui ma 1957. aastal asusin tööle Kärdla keskkooli kehalise kasvatuse õpetajana, andis õppealajuhataja mulle õpilaste nimekirja, kes olid arstide poolt määratud kehalises kasvatuses ettevalmistusrühma. See tähendas, et need õpilased ei tohtinud sooritada raskemaid harjutusi hinnetele ja selles nimekirjas oli ka 7. klassi õpilane Arvo-Jüri Rist. Suur oli mu üllatus, kui mu kätte sattusid nimekirjad, kus õpilased olid end kirja pannud spordisektsioonidesse, millest nad tahtsid osa võtta. Oma klassi nimekirjas oli Arvo-Jüri end osalejaks märkinud kõigis sektsioonides: kergejõustik, võrkpall ja lauatennis. Nagu hiljem selgus, osaleski ta aktiivselt kõigis neis.Peale keskkooli lõpetamist 1962. aastal kinnitati Arvo-Jüri Rist Hiiumaa spordi­komitee esimeheks ja sel ametikohal töötas ta 25 aastat! Nende aastate suurimateks tegemisteks olid Polgu võimla valmimine ja Kärdla staadioni rekonstrueerimine. Tänu tehtule oli võimalik korraldada Hiiumaal 1974. aastal vabariiklik kalurikolhooside suvespartakiaad. Teatavasti kuulus tollal kaluri­kolhoosidesse kogu vabariigi spordiparemik ja Arvo-Jüri Rist oli nende võistluste peakohtuniku asetäitja, st võistluste tegelik läbiviija. Võistluste lõpul ütles spordiühingu Jõud kesknõukogu esimees Peeter Teesalu: “Hiidlased said nende võistluste korraldamisega hiilgavalt hakkama. Hindeks ma panen viie väikese plussiga.” Neid võistlusi võib kindlasti lugeda Arvo-Jüri Risti kui spordijuhi üheks tipphetkeks.Vabariigi tippkabetajate hulka on Arvo-Jüri kuulunud 60 aastat. Tema auhinnakapis on hulgaliselt medaleid vabariiklikelt ja Jõudi esivõistlustelt, aga ka NSV Liidu kabeesivõistlustelt. Oma 75. aasta juubelisünnipäeval ütles Arvo-Jüri, et oma parimaks sportlikuks tulemuseks 2018. aastal loeb ta esikohta vabariigi välkkabe esivõistlustel. “Iva on selles, et suutsin ületada noori mõtte­kiiruses,” ütles Arvo-Jüri, kes on olnud ka hinnatud kabe-, orienteerumis-, võrkpalli- ja kerge­jõustikukohtunik.Kadunud Valter Voole on öelnud: “Muidugi on härra Risti kohusetundlikkus ja korrektsus üldteada.” Sellega tuleb täielikult nõustuda – oleme kaotanud suure spordimehe ja meeldiva inimese. Sügav kaastunne lähedastele.

Lembit Sauer

spordiveteran

Sildid: Arvo-Jüri Rist