Lendama hakkab vanem lennuk?

Suursaarte lennuliinide hankel edukaks tunnistatud Leedu firma Transavia­baltika hakkab järgmisel viiel aastal Kuressaarde ja Kärdlasse lendamisel kasutama erineva suurusega lennukeid. Uudis, et Saaremaa liinile tuuakse 46kohaline lennuk, on jätnud varju asjaolu, et Hiiumaa liinile tuleb senise Jetstream 32 asemel Jetstream 31 ehk vanem lennuk.

“Kuressaare liini plaanitakse hakata teenindama lennukiga ATR 42-300, millel on 46 kohta. Kärdla liini plaanitakse hakata teenindama lennukiga Jetstream 31, millel on 19 kohta,” ütles maanteeameti pea­direktori asetäitja liiklusohutuse ja ühistranspordi alal Meelis Telliskivi ERRile.

Praegu mõlemat liini teenindav Transaviabaltika kasutas seni mõlemal liinil 19kohalist Jetstream 32. Juhul, kui hanke tulemused jäävad jõusse, hakkab Transaviabaltika Hiiumaale lendama Jetstream 31ga, mis on Jetstreami modifikatsioonidest vanem.

Transaviabaltika kõneisik Rene Must ei olnud valmis küsimusele vastama viidates, et hange võidakse veel vaidlustada. Hanke tulemuste vaidlustamise tähtaeg lõppeb pühapäeval, 14. aprillil.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson saatis eile pressiteate, et juunikuus algaval uuel lepinguperioodil paraneb lennuühendus nii Kuressaare kui Kärdlaga. Muuhulgas seisis pressi­teates, et Tallinna–Kuressaare liini lennukiga kaasneb ka pagasi ära­andmise võimalus, Tallinna–Kärdla liinil aga on vedaja kohustatud kasutama GNSS maandumis­süsteemi.

Sildid: lennuliinid, Transavia­baltika