Laste suutervis vajab suuremat tähelepanu

Üleeestilisest kolme-, kuue- ja kaheteistkümne­aastaste laste suutervise uuringust selgus, et Eesti laste suutervis jääb Euroopa keskmisele alla. Enam kui 1300 last hõlmanud uuring näitas, et kaariese levik on väikseim kolmeaastastel, kuid probleemseim kuue­aastastel. Hambaarstid rõhutavad, et suutervis saab alguse kodust.

Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituut ja Eesti hambaarstide liit uurisid mullu 434 kolmeaastase, 467 kuueaastase ja 412 kaheteistkümneaastase lapse suutervist. Muu hulgas hinnati kaariese levikut ja kaarieseriski tekitavat käitumist.

Uuringust selgus, et kolmeaastaste laste seas oli tervete hammastega lapsi 71 protsenti ehk kaarieseravi vajas 29 protsenti lastest.

Kuueaastaste hulgas oli tervete piimahammastega lapsi 28 protsenti. 58 protsendil lastest olid piimahammastes kohest ravi vajavad hambaaugud.

12aastaste seas oli tervete hammastega lapsi 32 protsenti, sh tervete jäävhammastega 39 protsenti. Hinnates eraldi esimeste jäävhammaste olukorda leiti, et esimestes purihammastes olid täidised 47 protsendil lastest.

Uurimisrühma hinnangul on kolme-, kuue- ja kaheteistkümneaastaste Eesti laste seas kaariese levik Euroopa eakaaslastest keskmiselt suurem.

Hambaarstid rõhutavad, et alla viieaastane laps ei suuda ise hambaid korralikult pesta, mistõttu on vanema abi väga tähtis. “Kuldreegel on, et pese hambaid kaks korda päevas kaks-kolm minutit. Pärast hambapesu peaks pasta välja sülitama, aga mitte suud loputama, sest siis on pasta mõju suurem. Lapsed, kellel on suus juba jäävhambad, ja täiskasvanud peaksid enne hammaste pesemist kasutama ka hambaniiti,” rääkis üks uuringu korraldaja, Tartu Ülikooli lastestomatoloogia dotsent Jana Olak.

Esimese visiidi hambaarsti juurde peaks tema soovitusel tegema siis, kui laps on poolteist kuni kaks aastat vana. Edaspidi peaks kontrollis käima iga kuue kuu järel. “Kuigi Eesti Haigekassa tasub alla 19aastaste hambaravi, ei käi sugugi mitte kõik Eesti lapsed ja noored regulaarselt hambaarsti juures,” nentis Olak, et seda peegeldas ka uuring. Suutervise huvides soovitas ta jälgida ka söömissagedust ja söögi-joogi tervislikkust.

Kolme-, kuue- ja kaheteistkümneaastaste laste suutervise uuringut rahastas Eesti Haigekassa.

