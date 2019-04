Laevapiletite veebi- müük seisis rikke tõttu

Neljapäeval, 18. aprillil teatas TS Laevad e-piletimüügi edust, päev hiljem tabas ettevõtte veebilehte praamid.ee tehniline rike. Veebileht saadi üles tunniga, kuid pileteid ei saanud osta veel ka laupäeva õhtul.

Reede hommikul postitas Praamid.ee oma Facebooki lehele, et tehnilise rikke tõttu ei pääse ligi kodulehele praamid.ee Paarkümmend minutit hiljem tuli järgmine teavitus: “Palun olge teadlikud, et tehnilise rikke tõttu ei saa sadamates maksta piletite eest pangakaardiga. Palume kaasa võtta sularaha. Palume vabandust tekkinud olukorra pärast! Lahendame probleemi nii kiiresti, kui võimalik.”

TS Laevade kommunikatsioonijuht Sirle Arro selgitas meedias, et rikke tingis tulemüüri tarkvara viga. “Tootja on veast teadlik ja tegeleb probleemiga. Eile [19. aprillil] lahendasime olukorra ajutiselt sellega, et tõstsime lehekülje teisele veebilehele. Probleemi tuvastamise, reageerimise ja lahenduse väljatöötamisele kulus ligi kolm tundi,” ütles Arro.

Praeguseks on taastunud ka kaardimaksesüsteemid ja kõik kassad töötavad. “Täna [laupäeval] on praamid.ee veebilehte tabanud muu viga. Tegeleme sellega ja otsime koos Nortaliga lahendust,” teatas Arro.

Neljapäeval saatis TS Laevad pressiteate, et sadama­kassast ostetakse parvlaevapileteid üha harvem ja e-piletite osakaal esimeses kvartalis tõusis Rohuküla–Heltermaa liinil 74 ja Virtsu–Kuivastu liinil 56 protsendini, ületades märkimisväärselt eelmise aasta sama aja tulemust.

Aasta esimeses kvartalis vedas TS Laevad 346 000 reisijat ehk 6 protsenti enam kui mullu samal ajal. Rohu­küla–Heltermaa liinil kasvas kolme kuu reisijate arv aastavõrdluses ligi 16 protsenti, 84 000 inimeseni. Virtsu–Kuivastu liinil reisis kolme kuuga kokku üle 262 000 inimese ehk 3,5 protsenti rohkem kui mullu samal ajal.

