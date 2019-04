Kuritegude arv Hiiumaal kasvas pisut

Kuigi kuritegude arv Hiiumaal mullu kasvas, on Hiiu maakond jätkuvalt Eesti kõige turvalisem maakond.

Kuritegude arv Hiiu- ja Läänemaal 2018. aastal võrreldes tunamullusega kasvas, Saaremaal jäi samaks. Hiiumaal registreeriti kokku 71, Läänemaal 429 ja Saaremaal 316 kuritegu. Hiiumaal oli 3 registreeritud kuritegu rohkem, Läänemaal koguni 105 enam.

Ähvardamised, vägivald, narkokuriteod, vargused ja varavastased kuriteod olid Hiiumaal langustrendis.

Kasvas aga joobes sõidukijuhtide arv ja seda 14 võrra ehk 2018. aastal tabati autoroolist 27 joobes sõidukijuhti. Läänemaal registreeriti joobes sõidukijuhtimist 62 ja Saaremaal 72 korral.

Läänemaal vähenes kahe võrra vaid ähvardamiste arv, ülejäänud kuriteoliike registreeriti enam kui aasta varem. Varguste arv läänenaabrite juures kasvas 40 võrra ehk kokku teatati 106 vargusest. Kasvas ka varavastaste kuritegevuste arv – 140ni. Vägivallajuhtumeid oli üle 20 000 elanikuga maakonnas kolm ja pool korda enam kui Hiiumaal ehk 131.

Hiiumaal registreeriti vägivallatsemist 17 juhul ja Saaremaal, kus on elanikke kõige enam, üle 33 000, 87 korral.

Maakondade võrdluses on 10 000 elaniku kohta registreeritud kõige vähem kuritegusid Hiiumaal – 76, järgneb Saaremaa – 95 ja seejärel Viljandi maakond – 130. Enim on registreeritud kuritegusid 10 000 elaniku kohta Ida-Virumaal – 259, Jõgeva maakonnas – 247 ja Tallinnas – 218.

