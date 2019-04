Kui hambaarstile ei saa, tuleks hambavaluga minna EMOsse

Kui hambavalu piinab ja hambaarst parajasti vastu ei võta, saab abi Hiiumaa haigla erakorralise meditsiini osakonnast.

Hiiumaal oli äsja juhus, kus 88aastasel Koljal (nimi muudetud) hakkas hammas hullusti valutama. Naaber võttis ta auto peale ja koos hakkasid nad Kärdlas otsima hamba­arsti, kes aitaks. Kaks hamba­arsti keeldusid eakat meest abistamast.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: hambaarst, hambavalu